Corona-Pandemie : 23 Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – Ab Donnerstag Lockerungen im Kreis

23 Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – Ab Donnerstag Lockerungen im Kreis

Trier/Saarburg 23 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Mittwoch gemeldet – 13 aus dem Landkreis und zehn aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 7074 (2683 in der Stadt Trier und 4391 im Landkreis Trier-Saarburg).

Ab Donnerstag weitere Lockerungen im Kreis

Da der Landkreis nun inzwischen seit sechs Werktagen laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, treten ab Donnerstag laut der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz weitere Lockerungen in Kraft.

Unter anderem ist die kontaktlose Sportausübung im Amateur- und Freizeitsport im Freien in Gruppen bis maximal zehn Menschen zuzüglich einer Trainingsleitung zulässig, wobei vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. Der außerschulische Musik- und Kunstunterricht ist in Gruppen bis zu zehn Personen sowie einer Lehrperson im Freien zulässig. Der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist ebenfalls in kleinen Gruppen bis zu zehn Menschen sowie einer leitenden Person im Freien zulässig. Dabei gilt während des gesamten Unterrichts- und Probenbetriebs das Abstandsgebot.