Freizeit&Sozialarbeit : Der neue Jugendtreff Ehrang/Quint geht an den Start

Trier-Ehrang(/Quint Das neue Gebäude in der Merowingerstraße ist fertig. Ab dem 21. Juni soll es wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten und mit vollem Programm losgehen.

Der Jugendtreff Ehrang-Quint ist in den Neubau in die Merowingerstraße 66 umgezogen. „Wir sind froh, wieder an unseren ursprünglichen Standort zurück zu sein“, sagt Ruth Nohl vom Leitungsteam. Ebenso wie in der Zweigstelle in der Niederstraße 143/144 kann nun die Arbeit mit einem vielfältigen Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren fortgeführt werden. Zumindest, dann, wenn die aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Krise wieder gelockert werden.