Prozess : Mildes Urteil nach Brandnacht im Weinberg

Trier/Waldrach Auf freiem Fuß, aber mit Auflagen hat ein junger Angeklagter aus Waldrach gestern das Trierer Landgericht verlassen.

Eine abgebrannte alte Hütte, zwei Leichtverletzte und ein mildes Urteil für den Delinquenten, der in der Nacht zum 6. Oktober 2019 für ein Feuerspektakel in den Weinbergen über Waldrach gesorgt hatte.

Mit dem Urteil folgt das Gericht den Anträgen der Verteidiger Sven Collet und Christian Hölzer. Mit härteren Bandagen plädiert zuvor Staatsanwältin Selina Schmitz, die zwei Jahre und sechs Monate Haft beantragt. Schmitz legt dabei den Sachverhalt zugrunde, so wie ihn der Hauptzeuge geschildert hatte und wie er sich auch in der Anklageschrift niederschlug. Danach soll der Angeklagte seinen beiden Kumpels beim Auftanken eines tragbaren Stromaggregats zugeschaut haben. Als Benzin danebenlief, habe er plötzlich sein Feuerzeug drangehalten – mit dem bekannten Erfolg. Er habe das absichtlich getan, ohne aber ein typischer Brandstifter zu sein.

Allerdings scheint den beiden noch Zeit geblieben zu sein, den mitgebrachten Stubbikasten am Brandort zu leeren. Dies jedenfalls hatte ein später dazugekommener dritter Zeuge am ersten Verhandlungstag erklärt.

Verteidiger Collet geht zunächst auf die Version seines Mandanten ein. Er habe sich eine Zigarette anzünden wollen und plötzlich habe alles in Flammen gestanden, hatte der Angeklagte am ersten Tag erklärt. Für Collet entspringt diese Sichtweise dem Alkoholpegel seines Mandanten zur Tatzeit. Zur Bekräftigung bringt er einen Schwank aus seiner Jugendzeit, wo er nach dem Besuch des Olewiger Weinfestes glaubte, per Taxi heimgekommen zu sein. Tatsächlich hätten ihn aber seine Nachbarn nach Hause chauffiert. Collet: „Die 2,6 Promille muss man hier in die Waagschale werfen. Die Tat war völlig atypisch für eine Brandstiftung.“