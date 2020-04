Gesellschaft : TV-Wetterexperte rät zu Ostern: Daheim die Sonne genießen!

Ein bisschen frische Luft: Leonie und ihr Bruder Tim machen sich bereit zur Ostereiersuche im heimischen Garten. Eltern ohne eigenen Garten dürften theoretisch Eier im Freien verstecken, wenn die Abstandsregel eingehalten wird. Experten und die Landesregierung raten aber, in der Corona-Krise darauf zu verzichten und die Eier lieber in der Wohnung zu verstecken. Foto: dpa/Tobias Hase

Trier Die Feiertage fallen anders aus, als wir es je erlebt haben, denn die Corona-Schutzmaßnahmen schränken die Aktivitäten ein. Spazierengehen zu zweit oder mit der Familie ist aber erlaubt.

Ostern – das ist das Fest, bei dem man Verwandte besucht, Ausflüge macht, essen geht, in Urlaub fährt. Das ist auch ein Fest, an dem man in die Kirche geht. Normalerweise.

Doch in Zeiten von Corona ist vieles nicht normal. „Es ist in diesem Jahr einfach alles anders“, hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kürzlich gesagt. Und dabei eindringlich appelliert: „Bleiben Sie zu Hause. Reisen Sie nicht, verzichten Sie auf größere Ausflüge, treffen Sie nicht zusätzliche Menschen.“

Auch die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ruft im Interview mit unserer Zeitung dazu auf, sich über die Feiertage an die Kontaktreduzierung zu halten.

Der ADAC rät: Die Fahrt zu Verwandten rund um die Feiertage sollte unbedingt unterlassen werden. Dasselbe gilt für Autofahrten zu beliebten Ausflugszielen im Grünen, da dort der Mindestabstand möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Und ein Ausflug in eine Stadt lohnt sich derzeit auch in der Region nur bedingt. Alle Restaurants und Cafés in Trier, Bitburg, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach oder Saarburg sind wie überall geschlossen.

Von einer Spritztour mit dem Motorrad wird ebenfalls abgeraten, obwohl das in Rheinland-Pfalz – anders als etwa in Bayern – erlaubt ist. Jede Ausfahrt berge ein gewisses Risiko für Pannen oder Unfälle. Um zu verhindern, dass sich zu viele Motorradfahrer am und um den Nürburgring tummeln, sind vorsorglich alle Parkplätze an der Eifel-Rennstrecke sowie die Rennstrecke selbst gesperrt.

Verwandtenbesuche sind in diesem Jahr an Ostern auch tabu. Ein wirkliches Verbot gibt es zwar in Rheinland-Pfalz nicht. Doch in den hiesigen Corona-Schutzmaßnahmen heißt es, dass die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes auf ein absolutes Minimum reduziert werden sollen. Abgesehen von denen, die im Haushalt leben, sollten sich zu Hause und draußen nicht mehr als zwei Personen treffen.

Das heißt, Spazierengehen oder Wandern mit der Familie oder zu zweit ist erlaubt. Wegen des frühlingshaften Wetters an Ostern – TV-Wetterexperte Dominik Jung verspricht „viel Sonnenschein, wenige Wolken“ – dürfte vor allem auf den Wanderwegen in der Region viel Betrieb herrschen. Daher gilt dort besonders: Abstand halten zu anderen, mindestens eineinhalb Meter.

Wetterexperte Jung empfiehlt als alternative Beschäftigung an den Feiertagen: „Grillen oder ein Sonnenbad daheim. Aber an den Sonnenschutz denken.“ Denn am heutigen Samstag sollen es 25, am Sonntag 24 Grad werden, abends dann ein paar Schauer. Und Ostermontag etwas kühlere 18 Grad und weniger Sonne. Also der Ostereiersuche im heimischen Garten steht damit nichts im Weg.

Auch auf Restaurantessen muss nicht unbedingt verzichtet werden. Viele Restaurants in der Region bieten Oster-Menüs zum Abholen an.

Die Kirchen bringen ihre Ostergottesdienste nach Hause. Sie übertragen sie live im Internet. „Ostern fällt nicht aus“, heißt es sowohl beim Bistum Trier als auch beim Evangelischen Kirchenkreis Trier.