Archäologie : Auf Pirsch mit dem Metalldetektor

Duppach/Gerolstein Niederländische Jugendliche fanden mit ihrer Sonde zufällig eine Weltkriegsbombe in Gerolstein. Doch Sondengänger wie sie bewegen sich in Deutschland auf einem schmalen legalen Grat. Nicht immer hat das Hobby positive Auswirkungen.

Es ist einfach, sich einen entsprechenden Metalldetektor im Internet zu besorgen. Und oft geht es dann auf die Pirsch nach antiken Münzen oder Schmuck. Denn nicht nur Bomben, die bei unvorsichtiger Auffindungsweise lebensgefährlich sein können, auch viele antike Schätze lagern noch auf Äckern oder in Feldern überall in Deutschland, so auch in der einst von Römern und Kelten besiedelten Eifel. „Mir sind junge Leute aus den Niederlanden und aus Belgien begegnet, die drauflossuchten, und als ich sie aufforderte, die Sonde einzupacken und mit der Suche aufzuhören, entgegneten sie nur, so etwas sei daheim erlaubt.“ In Deutschland allerdings ist es das nicht. „Wir haben also die Polizei informiert und Anzeige erstattet“, so Surges.