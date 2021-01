Ehrenamt : Über allem steht bei der Dauner Tafel momentan der Infektionsschutz

Daun Bei der Dauner Tafel ändert sich die wöchentliche Lebensmittelausgabe. Wegen der verschärften Covid-19-Infektionsgefahr soll das Risiko für Kunden und ehrenamtliche Mitarbeiter so gering wie möglich gehalten werden.

Die Dauner Tafel ist eine feste Institution in der Kreisstadt, doch die Kunden müssen sich gerade umstellen: An zwei Donnerstagen hatten sich im März 2020 die Türen der Einrichtung nicht wie gewohnt um 10 Uhr geöffnet, um Menschen in angespannten wirtschaftlichen Verhältnissen mit Lebensmitteln unter die Arme zu greifen.

So kann ab der vierten Kalenderwoche (erstmals also am Donnerstag, 28. Januar) jeweils nur noch die Hälfte der Tafelkunden im Wechsel zur wöchentlichen Lebensmittelausgabe kommen. Damit steht mehr Zeit für den Lebensmittelempfang zur Verfügung, und die Wartezeiten draußen in der Kälte sowie die Anzahl der wartenden Kunden werden reduziert.