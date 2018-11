Dolphins gastieren beim Tabellenletzten Köln

Die auswärts noch ungeschlagenen Trierer haben sich dagegen schon einen Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze herausgearbeitet. Die Dolphins wollen die 99ers aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal bei den Kölnern starke Spieler wie der niederländische Nationalspieler Gijs Even, der schwedische Nationalspieler Morten Lilja und der australische U23-Bronzemedaillengewinner Jontee Brown unter Vertrag stehen. Die Trierer können aber nach dem Heimsieg gegen Zwickau mit Selbstbewusstsein an den Rhein fahren. Krankheitsbedingt ausfallen wird die niederländische Nationalspielerin Mariska Beijer. „Das Team ist bereit, diesen Ausfall zu kompensieren. Wir arbeiten im Training hart an den neuen Line-ups ohne ‚Mars’. Köln ist ein harter Gegner, doch wenn wir unsere Aufgaben erfüllen, voll konzentriert und motiviert in das Spiel gehen, sollten wir die Punkte mit zurück nach Trier nehmen“, sagte Co-Trainer Frank Doesken. Das Spiel kann auf der Facebookseite der Köln 99ers in einem Livestream verfolgt werden.