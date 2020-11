Kommentar zu Corona-Chaos in der ProA : Saison pausieren, Spieler schützen!

Kommentar zu Corona-Chaos in der ProA

Meinung Trier Sport ist wichtig. Intakte Vereine und Ligen sind wichtig. Dennoch geht die ProA einen Weg, der es nicht wert ist: Sie gefährdet die Gesundheit der Spieler, um Insolvenzen zu verhindern.

Die Ansteckungsgefahr beim Basketball ist hoch. Ob es am engen Kontakt zu den Gegnern oder an der Luft in der Halle liegt, spielt nur eine Nebenrolle. Entscheidend ist, dass Spieler sich reihenweise anstecken. Beispiel: Alle (!) eingesetzten Spieler der Nürnberg Falcons waren nach dem Hagen-Spiel infiziert.