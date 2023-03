Benefiz-Duathlon Sportler für Sportler

m Wettkampf gegeneinander, aber wenn es darauf ankommt, stehen Sportler füreinander ein. Das zeigt die Resonanz zum Benefiz-Duathlon am Sonntag (2.4.) zugunsten des im vergangenen Jahr verunglückten Serriger Radsportlers Jannik Harig. 45 Einzelstarter und dazu mehr als 50 Teams mit mindestens zwei Teilnehmern haben sich laut Herbert Kirf vom RV „Frei Weg“ Serrig bisher angemeldet, um Jannik Harig, der sich zur Zeit in der Rehabilitation nach einem schweren Sturz infolge eines Herzstillstands befindet, und seine Familie mit Spenden zu unterstützen. „Das Team Beacon Drinkuth, für das Jannik auch im Cross startete, kommt mit einigen guten Fahrern“, freut sich Kirf. Der Organisationsleiter erwartet spannende Rennen auf der vier Kilometer langen Lauf- und 27 Kilometer langen Radstrecke. Ab 13 Uhr stehen außerdem Kinderläufe auf dem Programm. Die Strecken führen durchs Gelände und sind für Mountain- und Gravelbikes geeignet. Anmeldungen sind vor Ort am Hofgut Serrig bis 12 Uhr möglich.