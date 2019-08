Laufen : PST-Läuferin Chiara Bermes gewinnt Kölner Frauenlauf

Köln Frauenläufe sind neben Firmenläufen eines der am stärksten wachsenden Segmente unter Laufveranstaltungen. Dass man bei den Spezialrennen auch schnell rennen kann, bewies Chiara Bermes vom Post-Sportverein Trier in Köln mit neuer persönlicher Fünf-Kilometer-Bestzeit.

Schnellste von 6300 Läuferinnen und persönliche Bestzeit über fünf Kilometer, der Ausflug zum Kölner Frauenlauf hat sich für Chiara Bermes gelohnt. Die 25-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) lief in der Domstadt fünf Kilometer so schnell, wie noch nie zuvor, in 18:12 Minuten. Damit setzte sie sich bei einem der größten deutschen Frauenläufe souverän mit mehr als einer Minute Vorsprung gegen Vorjahressiegerin Alexa Tiegel (TV Refrath/19:25) durch.