Laufen : Chiara Bermes übernimmt Führung im Mittelstrecken-Cup

Saarbrücken Mit persönlicher 1000-Meter-Bestzeit von 2:58,20 Minuten hat Chiara Bermes die Führung im Saarbrücker Mittelstrecken-Cup übernommen.

Die 25-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) belegte beim zweiten Sportfest der dreiteiligen Serie über einen Kilometer hinter der in 2:47,09 Minuten luxemburgischen U-20-Rekord laufenden Lena Kieffer sowie den beiden Französinnen Alice Six (2:47,81) und Julie Lejarrage (2:53,42) den vierten Platz. Zusammen mit ihrem Resultat vom ersten Mittelstrecken-Cup-Rennen übernahm Bermes in der Serienwertung mit 1217 Punkten vor Martina Schumacher (Rehlingen/1176) und Alessia Bordon (Frankreich/1172) die Führung. Ihre PST-Vereinskameradin Mona Reuter rückte dank 3:09,54 Minuten auf den siebten Cup-Platz vor.