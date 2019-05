Laufen : Unter drei Minuten! Lotta Schlund knackt über 1000 Meter Traummarke

Pliezhausen Lotta Schlund vom PST Trier ist als erst siebte Läuferin überhaupt aus der Region Trier einen Kilometer unter drei Minuten gelaufen.

Wenn Jungen einen Kilometer in weniger als drei Minuten laufen, gehören sie mit 14, 15 Jahren zu den besseren ihres Alters. Bei Frauen ist diese Marke in jedem Alter eine Schallmauer. Und die hat Lotta Schlund am zweiten Mai-Sonntag beim „Meeting der krummen Strecken“ im baden-württembergischen Pliezhausen erstmals und dann gleich deutlich unterboten. Die 24-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) verbesserte sich um drei Sekunden auf 2:57,12 Minuten. Schneller waren bisher nur Dorothee Bormann (2:53,0 Minuten 1978), Christina Mohr (2:53,2 Minuten 2004) und Inge Görres (2:56,4 Minuten 1987, alle LG Vulkaneifel).