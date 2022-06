Leichtathletik : Dritter Neustart zum Saarburger Stadtlauf

Saarburg Der Juli startet in Saarburg sportlich! Zur siebten Auflage des Stadtlaufs sind bereits fast 400 Läufer angemeldet. Vor der Pandemie kamen mehr als 700 ins Ziel.

Aber auch auch beim dritten Neustart am 1. Juli scheint das junge Organisationsteam um Anne Laurenz, Holger Bach, Fabian Herber, und Thomas Müller vom TuS Fortuna Saarburg da anknüpfen zu können, wie man 2019 aufgehört hatte. Rund 400 Anmeldungen neun Tage vor der Veranstaltungen versprechen ähnlich große Starterfelder in den vier angebotenen Wettbewerben, wie vor drei Jahren. Damals wurden 767 Finisher gezählt. Ganz so viele darf man als Pandemiefolge erst einmal nicht erwarten. Denn die Planungen und damit auch die Werbung liefen aufgrund der Unsicherheiten erst spät und zögerlich an, erklärt Thomas Müller. „Anfang des Jahres kramten wir die verstaubten Planungsunterlagen heraus“, erzählt er. Bis es richtig konkret wurde, vergingen aber noch Monate.