Gerolsteiner Stadtlauf : Saunalauf-Sieg mit 600 Kilometer Anlauf

Gerolstein 162 Läufer kamen trotz tropischer Bedingungen in der Eifel beim 35. Gerolsteiner Stadtlauf ins Ziel. Die Ausweichstrecke kam an, aber 2023 soll es wieder durch die Fußgängerzone gehen.

(teu) Am Donnerstagabend Laufsieg in Oberweis, dann Theaterbesuch in Hamburg und am Samstag der nächste erste Platz beim Gerolsteiner Stadtlauf, Alexander Bock hat das lange Fronleichnams-Wochenende gut ausgenutzt. Nach sechs Stunden Anfahrt aus der Hansestadt feierte der 29-Jährige an der Kyll seinen zweiten Sieg im Rahmen des Bitburger-0,0%-Läufercup innerhalb von 48 Stunden.