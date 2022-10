Leichtathletik : Servatius kratzt auch am Ballwurfrekord

Nachwuchs-Leichtathletin Zoey Wiesemann vom Athletic-Team Wittlich (hier bei den Bezirksmeisterschaften) hatte wie alle Teilnehmer beim Mehrkampfsportfest in Neuwied mit dem Wetter zu kämpfen und erzielte trotzdem persönliche Bestleistungen. Foto: Holger Teusch

Neuwied/Mayen Ohne Regen, Kühle und Wind wäre am vergangenen Wochenende womöglich ein weiterer Leichtathletik-Kreisrekord gefallen. Die 15-jährige Elenor Servatius warf den 200-Gramm-Ball 50 Meter weit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Im Sprint, insbesondere, wenn Hürden auf der Kunststoffbahn stehen, gehört Elenor Servatius zu den besten Mädchen des Jahrgangs 2007 in Deutschland. Die Bestätigung war der nationale Vizetitel der Altersklasse W 15 über 80 Meter Hürden mit Bezirks- und damit natürlich auch Kreisrekord im Juli. Dass sie vielseitig ist, hat das Nachwuchstalent des Athletic-Team Wittlich (ATW) nicht nur, aber eindrucksvoll mit dem Gewinn der deutschen Siebenkampf-Vizemeisterschaft im August bewiesen. Zum zweitägigen Vielseitigkeitstest gehört Speerwurf. Bis auf sieben Zentimeter kam Servatius mit ihrer persönlichen Bestleistung von 36,77 Meter an den Bernkastel-Wittlicher W-15-Kreisrekord heran. Der steht seit 19 Jahren bei 36,84 Meter. Aufgestellt von Marina Kils, die wie jetzt Servatius von Jörg Klein trainiert wurde.

Beim Ballwurf-Wettbewerb im Rahmen des Mehrkampf-Sportfestes in Neuwied hätte am vergangenen Samstag Kils' Ballwurf-Kreisrekord wackeln können. 56 Meter weit war die spätere Handball-Bundesliga-Spielerin den 200 Gramm schweren Ball. Servatius kam bereits im Mai bis auf sechs Meter an diese Weite heran. In Neuwied hätte das Wettkampfgerät weiter fliegen können, landete aber wieder exakt auf der 50-Meter-Markierung. Regen und Wind waren am ersten Oktober-Samstag nicht die idealen Bedingungen für Schnellkraft-Höchstleistungen.

Das bekam auch Servatius' ATW-Teamkameradin Zoey Wiesemann zu spüren. Die drei Jahre jüngere Sportlerin feierte einen Doppelsieg im Dreikampf und sogenannten Blockwettkampf Lauf. Sowohl im klassischen Test aus 75-Meter-Sprint, Weitsprung und 80-Gramm-Ballwurf als auch im Fünfkampf (zusätzlich 60 Meter Hürden und 800-Meter-Lauf) kam die Zwölfjährige nicht an die unter guten Bedingungen möglichen Leistungen heran. Immerhin: Mit 2114 Punkten trotzte Wiesemann dem Wetter eine neue Blockwettkampf-Bestleistung und den zweiten Platz in der W-12-Rheinland-Jahresbestenliste ab. Einen weiteren Sieg feierte das ATW-Team durch Emma Altmeyer im Dreikampf der Elfjährigen. In einem spannenden Wettkampf siegte sie mit 1168 Punkten mit 16 Zählern vor Lina Näckel (Ahrweiler) und Jennifer Muxfeld (Argenthal), die nur weitere drei Punkte zurücklag.