Leichtathletik : Gold und Bronze, aber kein Silber

Die Auszeichnung wird jährlich für Platzierungen unter den besten 30 in den offiziellen deutschen Leichtathletik-Bestenlisten vergeben. Frauen, Männer, U-23- und U-20-Junioren erhalten sie in in Einzeldisziplinen in Gold. In Staffeln und Mannschaften in Silber. Bronze gibt es für alle übrigen. Die DLV-Bestennadel wird pro Sportler nur einmal in der jeweils höchsten Kategorie vergeben. So wird der Trier-Saarburger Leichtathletik-Kreisvorsitzende Günter Heidle beispielsweise Rebecca Bierbrauer mit „Gold“ auszeichnen, weil die 16-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier auch in der Altersklasse U 20 über 5000 Meter die zwölftbeste Zeit (17:45,72 Minuten) erreichte.