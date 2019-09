Leichtathletik : Beim Eifelsteiglauf geht’s bergauf (Fotos)

Hillesheim/Kerpen 473 Läufer kamen zum Gerolsteiner-Eifelsteiglauf zwischen Kerpen und Hillesheim. Samuel Fitwi läuft zwölf Kilometer unter 40 Minuten.

Auf dem Eifelsteig geht es so manches Mal bergauf. Und auch bei der Laufveranstaltung zwischen Kerpen und Hillesheim, die sich nach Wanderweg und Titelsponsor Gerolsteiner-Eifelsteiglauf nennt, geht es weiter aufwärts. Zum fünften Mal in Folge stieg die Zahl der Teilnehmer im Ziel auf nun 473.

Das ist umso erstaunlicher, weil auf den Hauptdistanzen über 7,9 Kilometer und zwölf Kilometer mit Start an einem ehemaligen Steinbruch bei Kerpen und Ziel im Bolsdorfer Tälchen bei Hillesheim etliche Höhenmeter zu bewältigen sind. Trotz dieser Schwierigkeiten ziehen diese beiden Strecken viermal so viele Läufer an, wie die ebenfalls angebotene weitgehend flache Vier-Kilometer-Einsteigerrunde mit Start und Ziel bei Hillesheim. Fast hundert Prozent unbefestigter Laufuntergrund, Wald, Wiesen und Felder, dazu die beeindruckende Felsen alter Steinbrüche locken vor allem viele Läufer aus Nordrhein-Westfalen in die Eifel.