Nicht nur die 800-Meter-, 1500-Meter- und 3000-Meter-Mittel- sondern auch die 5000-Meter-Langstrecke stehen am Samstag (15. September) zwischen 14 und etwa 18 Uhr auf dem Programm des Breitensportfests des SV Wintrich. Von Holger Teusch

Im Bernkastel-Kueser Sportzentrum bietet sich damit eine der letzten Gelegenheiten in diesem Jahr, noch einmal im Stadion ein Rennen über die zwölfeinhalb Stadionrunden zu bestreiten. Außerdem bietet das Team um Edgar Bauer Startmöglichkeiten in den Sprints über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter, Hoch-, Weit- und Dreisprung sowie Kugelstoßen für Frauen, Männer und Jugendliche (Jahrgänge 2002 und älter) an.

Ausschreibung mit Zeitplan