Aktionen : Der TV bewegt! Gewinner für den Mitternachtslauf

Foto: Holger Teusch (teu)

Kröv Der Mitternachtslauf in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) lockt am Samstag, 8. Juni, bereits zum 35. Mal Sportler und Gäste. Gemeinsam mit dem Veranstalter TV Kröv hat der Trierische Volksfreund für Freistarts für das stimmungsvolle Laufevent an der Mosel verlost.

Die Gewinner stehen nun fest: Marion Haas (Zeltingen-Rachtig), Caroline Schleier (Hermeskeil), Hans Schommer (Monzelfeld), Angelika Ullmann (Föhren) und Johann Wagner (Messerich) dürfen sich freuen. Wie jeder Starter bei diesem besonderen Laufereignis in den Abendstunden erhalten sie auch eine Flasche Moselwein mit eingeprägtem Mitternachtslauflogo. Die schnellsten Teilnehmer des Mitternachtslaufs werden in Wein aufgewogen. Die Veranstaltung startet mit den Läufen für die jüngsten Teilnehmern um 18 Uhr. Der Lauf der Junggebliebenen auf dem 9400 Meter langen Rundkurs beginnt um 21.30 Uhr. Start für den Mitternachtslauf ist um 23 Uhr.