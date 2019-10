Leichtathletik : Goldnummern bleiben bei Vorjahressiegern (Fotos)

Breit Die Serien-Gesamtsieger auf der Langstrecke des vergangenen Winters setzten sich auch beim Auftaktrennen zur 44. Mosel-Crosslauf-Serie in Breit im Hunsrück durch.

Blauer Himmel, fast 20 Grad, beim ersten der vier Rennen der Mosel-Crosslauf-Serie dachte am vergangenen Samstag in Breit im Hunsrück niemand daran, dass die älteste rheinland-pfälzische Lauf-Veranstaltungsreihe im Winterhalbjahr stattfindet. Doch die neue, seit vergangenem Jahr ausgewiesene Rundstrecke des LT Büdlich-Breit-Naurath mit ihren knackigen Anstiegen erinnerte daran: Es ist Cross- und damit Herbst- und Winterzeit!

Schon voll und ganz im Geländelaufmodus präsentierten sich in Breit Lotta Schlund und Yannik Erz. Die 25-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) ließ sich auf den 7380 Metern der Langdistanz nicht anmerken, dass sie erst kurz zuvor mit dem Auto aus Bremen wieder in die Region gefahren war. Nur fünf Männer waren schneller, als die Rheinland-Pfalz-Meisterin in 30:54 Minuten. Darunter waren mit Jakob Hering (Dritter in 28:59) und Abraham Wirtz (Fünfter in 29:35) zwei junge PST-Vereinskameraden, zwischen die sich Doppelstarter Dominik von Wirth (TG Konz/29:05) schob.