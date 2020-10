Leichtathletik : Endlich zufrieden!

Ahrweiler/Böblingen „Je oller, je doller“, sagen Karin Udelhoven und Julia Moll selbst über sich. Ihre Leidenschaft für den Sport haben die beiden Senioren-Rheinlandrekordlerinnen bis zum letzten ausgelebt. Beim abschließenden Bahnwettkampf 2020 waren sie endlich auch mit ihren 400-Meter-Zeiten zufrieden.

Senioren-Rheinlandrekorde am Fließband lief Julia Moll in diesem Jahr. Die 45-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) verbesserte die Bestzeiten der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen (W 45) über 800 Meter, 1500 Meter und 3000 Meter. Richtig zufrieden zeigten sich Moll und ihre Vereins- und Trainingskollegin Karin Udelhoven aber erst am vergangenen Sonntag. Bei einem kleinen Sportfest in Böblingen lief das Duo ihre besten 400-Meter-Zeiten der Corona-Saison 2020. Udelhoven blieb in 1:05,94 Minuten nur gut eine Sekunde über ihre W-45-Rheinlandrekordzeit. Moll war in 1:06,42 Minuten so schnell, wie seit vier Jahren nicht mehr. „Jetzt sind wir zufrieden“, sagten Udelhoven und Moll nach ihrem nun wohl letzten Saison-Rennen im Stadion.