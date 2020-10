Freundschaftslauf : Eifelläufe beginnen in Ernzen

Ernzen Zum 28. Mal sollen im Winterhalbjahr 2020/21 die Eifelläufe als vereinsübergreifende, längere Trainingsläufe an unterschiedlichen Orten stattfinden. Am dritten Samstag im Oktober geht es diesmal in Ernzen los.

Von Holger Teusch