Finale zur Vulkaneifel-Crosslauf-Serie in Birgel Serien-Sieger im Doppelpack

Das Jubiläum der Sparkassen-Crosslaufserie Vulkaneifel kennt gleich zwei Serien-Gesamtsieger auf der Mittelstrecke! Beim Finale der 20. Auflage am vergangenen Samstag in Birgel setzte sich über vier Kilometer Finn Willars in 13:11 Minuten wie bereits drei Wochen zuvor in Gerolstein klar gegen Tim Fuhrmann (13:35) durch. Damit zog der U-20-Junior vom SV Gerolstein mit dem Cochemer gleich, der die ersten beiden der vier Serienläufe gewonnen hatte. Den dritten Platz beim Abschlusslauf in Birgel (in 14:40 Minuten) und in der Serienwertung belegte Senior Günter Willems (SV Neunkirchen-Steinborn). Bei den Frauen setzte sich Mellina Mauren von der DJK Kelberg durch.