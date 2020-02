Kids-Cup : Das verflixte siebte Jahr gut überstanden

Trier Jede Menge junger Sportler wurden beim SWT-Kids-Cup für ihre Leistungen im Jahr 2019 geehrt. Humboldt-Gymnasium gewinnt bei Mädchen und Jungen die SWT-Schullaufmeisterschaft.

(teu) Die Stuhlreihen im Saal der Stadtwerken Trier (SWT) waren fast bis auf den letzten Platz besetzt. Eltern, Großeltern und natürlich Trainer und Übungsleiter wollten dabei sein, als am vergangenen Freitag zum siebten Mal die Besten des SWT-Kids-Cups geehrt wurden. Insgesamt rund 120 Personen begrüßte Carsten Grasmück vom Namenssponsor und freute sich: „Der Kids-Cup hat das verflixte siebte Jahr gut überstanden.“ Schafften es bei der Premiere 2013 gut 50 Kinder zwischen acht und dreizehn Jahren mindestens an drei der vier Wertungsläufen teilzunehmen, waren es diesmal fast doppelt so viele, die diese Ausdauer aufbrachten. Denn zum Kids-Cup gehören über das ganze Jahr verteilt die Trierer SWT-Schullaufmeisterschaften, der Volksfreund-Jugendlauf beim Trierer Stadtlauf, das SWT-Flutlichtmeeting und die entsprechenden Nachwuchs-Rennen im Rahmen des Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs in Trier. Eine Lauf-Serie für den Nachwuchs, der in dieser Art weit und breit einmalig ist.