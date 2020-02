Crosslauf : Wald-Crosslauf in Gerolstein-Büscheich trotz Sturm Sabine

2019 konnten sich die Teilnehmer des Crosslaufs des SV Gerolstein über Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen freuen. Foto: Holger Teusch

Gerolstein-Büscheich Der dritte Crosslauf zum Sparkassen-Cup-Vulkaneifelserie am kommenden Sonntag (16. Februar) mit Start und Ziel am Sportplatz in Gerolstein-Büscheich kann voraussichtlich wie gewohnt stattfinden.

Sturm Sabine hat am vergangenen Wochenende offensichtlich keine Schäden angerichtet, die einem Lauf durch den Forst entgegen stehen. Der Revierförster habe nach einer Begehung am Mittwoch das Okay für diesen Streckenabschnitt im Wald am Westhang der 617 Meter hohen Dietzenley gegeben, erklärte Gudula Weber vom ausrichtenden SV Gerolstein. Der seit 2017 genutzte Parcours kann demnach genutzt werden und die Läufer dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Strecke über schmale Pfade vorbei am fast 300 Jahre alten Davitskreuz freuen.