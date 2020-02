Crosslauf-Bezirksmeisterschaft : Spannend im Spurt (Bilder)

Manderscheid 136 Teilnehmer aus 18 Vereinen trotzen bei den Bezirksmeisterschaften im Crosslauf in Manderscheid Wind, Regen und Matsch. Lotta Schlund verteidigte als einzige Läuferin den Hauptwettbewerben ihren Vorjahrestitel.

Jörg Klein lachte gegen den stürmischen Wind an. „Das sind doch richtige Cross-Bedingungen“, sagte der 51-Jährige. Mehr Wetterglück, wie beispielsweise der TuS Bengel vor Jahresfrist, würde er sich allerdings endlich einmal wünschen, wenn er die Organisationsleitung der Bezirksmeisterschaften im Crosslauf inne hatte. Gerade für die wackeren Helfern von Athletic Wittlich und SV Manderscheid, die am ersten Februar-Sonntag stundenlang den fast waagerecht auf sie einprasselnden Regen auf der Manderscheider Höhe trotzten.

Etwa nach der Hälfte der insgesamt 8,2 Kilometer setzte sich das Duo ab. Eine frühzeitige Entscheidung konnte aber weder Müller noch Theobald herbeiführen. Als es auf die Aschenrundbahn des Manderscheider Sportplatzes ging, versuchte es Müller mit einem langen Spurt. „Martin hat das Tempo im Stadion angezogen, wurde aber 200 Meter vor dem Ziel nochmal etwas langsamer. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt“, erzählt Theobald von der Langstrecken-Entscheidung im Sprint. Bei den Frauen konnte sich Sara Schumacher schon frühzeitig von Anne Begemann (PST) absetzen und dem LT Schweich im dritten Jahr in Folge den Langstreckentitel sichern.

Spannend bis zum Endspurt war es auch auf der Mitteldistanz. Über 3450 Meter konnte sich Lotta Schlund (PST) am Ende aber doch noch deutlich um fünf Sekunden gegen die erst 15-jährige Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier) behaupten. Damit verteidigte Schlund als einzige in den Hauptwettbewerben ihren Vorjahrestitel. Angeführt von 800-Meter-Ass Johannes Hein gingen die ersten fünf Plätze bei den Männern an den PST.