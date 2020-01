Eifellauf : Zehnter Eifellauf der Saison in Ralingen

Zehnter Eifellauf der Saison in Ralingen

Ralingen Der Start- und Zielort der zehnten Veranstaltung der 27. Eifellauf-Saison liegt in Ralingen und damit im Kreis Trier-Saarburg.

Auf den bis zu etwa 20 Kilometer langen Strecken des vereinsübergreifenden Trainingslaufs geht es aber auch kreisübergreifend in den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Angeboten werden wie üblich drei unterschiedliche Distanzen, die begleitet von einem oder mehreren ortskundigen Läufern im gemächlichen Dauerlauftempo absolviert werden. Ein Startgeld wird ebenso wenig erhoben, wie eine Anmeldung nötig ist. Los geht es am Samstag, 1. Februar um 14.30 Uhr am Sportplatz des Ralinger Ortsteils Godendorf. Internet: www.eifellauf.de