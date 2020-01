Crosslauf : Echtes Crosslauf-Finale in 36 Klassen

Schluss-Sprint: Beim Finalen Wertungslauf zur 44. Mosel-Crosslauf-Serie in Wintrich fällt in 36 Altersklassen die Entscheidung um den Serien-Gesamtsieg. Foto: Holger Teusch

Wintrich Vor dem letzten der vier Läufe zur Mosel-Crosslauf-Serie am Samstag (18. Januar) in Wintrich stehen in mehr als der Hälfte der Altersklassen die Serien-Gesamtsieger noch nicht fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Jede Menge Spannung verspricht die abschließende der vier Wertungsveranstaltungen der 44. Mosel-Crosslauf-Serie am kommenden Samstag (18. Januar) am Moselufer von Wintrich. In 36 der 60 Altersklassen entscheidet der vierte Lauf um den Serien-Gesamtsieg. In manchen Kategorien kommt es nicht nur zum Duell, sondern sogar zum Dreikampf.

So können in der Altersklasse M 10 noch drei Jungen den Gesamtsieg erringen. Je ein Rennen haben Leo Dauns vom TuS Bengel, Oskar Griebeler vom SFG Bernkastel-Kues und der vereinslose Noel Radunski gewonnen. In der besten Ausgangssituation ist Dauns mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen. Radunski und Griebeler müssen in Wintrich gewinnen, um mit ihm gleichzuziehen. Ähnlich sieht es bei den 2010 geborenen Mädchen zwischen Emily Becker (TuS Bengel), Miene Weis (SFG Bernkastel-Kues) und Franziska Dreher (TuS Kirschweiler) oder beispielsweise bei den W-40-Seniorinnen zwischen Manuela Humm vom TuS Platten, Bettina Simon vom TuS Bengel und der vereinslosen Anja Licht aus.

Info Zeitplan Crosslauf Wintrich am 18. Januar (Finale 44. Mosel-Serie) 13.00 Uhr Bambini Jahrgänge 2013 und jünger (200 Meter) 13.05 Uhr Jungen Jahrgänge 2009-12 (800 Meter) 13.20 Uhr Mädchen Jahrgänge 2009-12 (800 Meter) 13.40 Uhr Jugend Jahrgänge 2005-08 (1650 Meter) 14.10 Uhr Mittelstrecke Jahrgänge 2004 und älter (3300 Meter) 15.00 Uhr Langstrecke Jahrgänge 2000 und älter (7400 Meter) Anmeldung bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen vor Ort in der Festhalle Wintrich am Moselufer. Internet