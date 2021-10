Fußball : Konstant inkonstant

Marcel Busch ist aktuell in bestechender Form. Foto: SG Mehlental

Bleialf/Gondenbrett Fußball-Kreisliga B I: Die SG Mehlental liefert bislang reichlich Spektakel ab und fiebert nun dem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der jüngste 4:3-Erfolg der Vereinigten aus Bleialf und Gondenbrett beim SV Neunkirchen-Steinborn II macht Lust auf mehr: Die SG Mehlental rangiert nun auf Platz vier und könnte mit einem neuerlichen Erfolg am Samstag im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SG Schneifel-Auw II bis auf vier Punkte an den Primus heranrobben. Einer, der den Überblick im Gesamtverein hat, ist Peter Brandt. Der 68-Jährige fungiert in Personalunion als Sportlicher Leiter und als Zweiter Vorsitzender des Sportclubs Bleialf.

Peter Brandt zum Sieg in Neunkirchen: Mit dem 4:3-Auswärtssieg beendete die SG Mehlental den sechs Spiele andauernden Höhenflug des SVN ohne Niederlage auf beeindruckende Weise. „Entscheidend war, dass wir eine große mannschaftliche Geschlossenheit sowie eine kämpferisch und läuferisch sehr gute Leistung gezeigt haben. Wir sind zwar 0:1 in Rückstand geraten, haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben es dann geschafft, hoch zu verteidigen und uns viele Chancen zu erarbeiten. Weil wir zudem Latte und Pfosten getroffen haben, war die 2:1-Halbzeitführung auch total verdient.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mehlental präsent, wie Brandt betont: „Neunkirchen hat zwar noch mal mächtig Druck erzeugt, doch wir haben die Bälle gut abgefangen und sind selbst ins Gegenpressing gegangen. Das hat super funktioniert. Das war ein hochverdienter Sieg, das haben selbst die Verantwortlichen aus Neunkirchen bestätigt.“

Peter Brandt zu den Auf und Abs der Mannschaft: Eines fällt auf: Entweder gewinnt das Team (sechs Siege) oder es verliert (vier Niederlagen), Unentschieden sucht man in der Statistik vergebens. „Uns fehlen einfach noch die Beständigkeit und Konstanz. Mal machen wir tolle Spiele, wie in Roth-Kalenborn, Daun, gegen Mehren oder eben jetzt in Neunkirchen, dann verlieren wir in Ahbach und in Nohn deutlich. Wir kriegen unsere Leistung nicht zu 100 Prozent auf dem Platz. Da fehlen oft der letzte Biss, die Galligkeit und die Giftigkeit, obwohl die Mannschaft insgesamt einen tollen Teamgeist besitzt und gut strukturiert ist.“

Peter Brandt zu der jungen Garde im Team: Einige, entweder im letzten oder aber in diesem Jahr zur SG hinzu gekommene Spieler haben eine richtig gute Entwicklung genommen und prägen teilweise schon das Spiel der Mannschaft. Philip Schulte-Rentrop hat lange wegen einer Ohrverletzung (Trommelfell geplatzt) gefehlt, er ist jetzt wieder auf dem Vormarsch. „Philip ist sehr wichtig für unser Spiel und ein ganz hervorragender Fußballer.“ Der ebenfalls erst 19-jährige Jens Rogge ist trotz „seiner Leistungsschwankungen, denen er noch unterliegt, ein super Fußballer und ein richtig guter Stürmer“. Auch Tom Müllers, der erst 21-jährige Torwart, bekommt jede Menge Lob ab: „Tom macht im Tor einen hervorragenden Job und spielt auch gut mit, macht das Spiel von hinten raus schnell.“

Jannes Welle, der vor der Saison aus Norddeutschland kam und in Gifhorn höherklassig spielte, hat gut eingeschlagen. „Jannes spielt als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld und scheut die langen Wege nicht. Man merkt, dass er in jungen Jahren schon höherklassig gespielt hat.“ Auch die Defensivspieler Felix Knauf (20) und Jonas Fussmann (24) bringen laut Brandt „viel Potenzial mit und sind gute Fußballer“.

Peter Brandt zu Marcel Busch: Einer ragt derzeit jedoch heraus aus dem Ensemble des Tabellenvierten: Marcel Busch fungiert als Leader, Torjäger und Kapitän in einem. Brandt: „Er spielt in bestechender Form, ist körperlich topfit und hat einen super Lauf. Marcel macht tolle Tore, hatte in Neunkirchen neben seinen drei Treffern auch noch einen Pfostenschuss und ist zu einem richtig guten Kapitän gereift. Er macht den Mund auf und kann die Mannschaft mitreißen und begeistern.“ Mit zwölf Treffern gehört der 26-Jährige zu den Top-Drei-Torjägern der Kreisliga B I.

Peter Brandt zu den Ambitionen: Das obere Mittelfeld wollen sie erreichen, im oberen Mittelfeld sind sie auch positioniert. Aus den zuletzt überwiegend starken Ergebnissen höhere Ambitionen abzuleiten, hat für den Sportchef keinerlei Priorität. „Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und immer alles rauskitzeln. Nach Auw, das mit überragenden Leistungen zu Recht auf Platz eins steht, gehören wir zu zwei, drei Mannschaften, die nicht so weit entfernt sind von der Tabellenspitze. Doch wir machen uns keinen Druck, Aufstiegsambitionen mit dieser jungen Mannschaft zu hegen. Vielleicht können wir in ein, zwei Jahren ganz oben angreifen.“