Bogenschießen : Lars Utscheid von der TG Konz wird Deutscher Vizemeister

Lars Utscheid von der TG Konz wird bei den Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen in Wiesbaden Vizemeister. Es ist der bislang größte Erfolg in seiner Karriere. Foto: Werner Eismar

Konz In Wiesbaden verbucht der Nachwuchsmann den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Auch die Teamkolleginnen Julia Wenzel und Karina Wenzel-Repey mischen vorne mit.

Silberner Erfolg für den Nachwuchs-Bogenschützen Lars Utscheid von der TG Konz. Bei den in Wiesbaden ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen sicherte er sich in der Recurve-Juniorenklasse den Vizetitel. In der Qualifikation lag Utscheid mit 626 Ringen auf Rang drei. Sein Achtelfinale gewann er deutlich mit 6:0. Im Viertelfinale setzte er sich mit 6:4 gegen den Nationalkaderschützen Eric Linke aus Berlin durch.