TuS Fortuna Saarburg : Höchster Respekt für jeden Funktionär und Übungsleiter

Saarburg Wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie? Und wie geht’s weiter? Der TV hat beim TuS Fortuna Saarburg nachgefragt. Der Vorsitzende Marco Hausen beschreibt die Lage.

Grundsätzlich stellte uns Corona vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Erstellung und Einhaltung von Hygienekonzepten, sowie deren stetige Aktualisierung und Abstimmung. Diese Abstimmungen liefen in mehrere Richtungen und haben enorm viel Kapazität gebunden. All dies führte zweifelsfrei auch dazu, dass ehrenamtliche Funktionäre an ihre Grenzen geraten sind. Im Team und mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft für den Verein haben wir diese Herausforderungen genommen und bis dato sehr gut gemeistert.