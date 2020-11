Post-Sportverein Trier : „Wenn ich unsere Übungsleiter betrachte, kann ich nur sagen: Respekt“

Wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie? Und wie geht’s weiter? Der TV hat beim Post-Sportverein Trier nachgefragt. Die Geschäftsführerin Hiltrud Schilz beschreibt die Lage.

Schilz: Unsere Übungsleiter haben im Sommer bewiesen, dass sie sehr sorgsam und den Regelungen entsprechend handeln und ihre Sportgruppen leiten. Wir als Verein haben Hygienekonzepte erstellt und die geforderten Maßnahmen umgesetzt. Der Sport ist kein „Superspreader“, von daher haben wir auf kleine Lockerungen für den Sport gehofft, sei es, dass das Fitnessstudio für wenige Besucher geöffnet werden kann oder dass Sport in Kleingruppen ohne Körperkontakt stattfinden kann.

Was sagt Ihr Bauchgefühl: Wie geht’s ab Januar weiter?

Schilz: Ich gehe von Lockerungen für den Sport im Januar aus, bleibe also optimistisch.

Inwieweit kamen und kommen die Ehrenamtlichen in Ihrem Verein an Ihre Grenzen?

Schilz: Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Wenn ich unsere Übungsleiter betrachte, kann ich nur sagen, Respekt, wie die Krise bislang gemeistert worden ist. Wenig Beschwerden, dafür aber viel Verständnis und hohe Einsatzbereitschaft. Ob dies so bleibt, kann ich nicht beurteilen, dies wird sicher mit jedem Monat schwieriger.

Wie groß ist bislang quantitativ der Mitgliederschwund? In welchen (Alters-)Schichten findet er statt?

Schilz: Wir haben bislang rund 200 Mitglieder verloren; die Kündigungen liegen damit etwas höher als sonst, schwerer wiegt allerdings, dass kaum Neuanmeldungen vorliegen. In der Regel haben wir im Quartal rund 150 Neuanmeldungen, diese Zahl konnten wir natürlich nicht erreichen.

Welche Folgen hat Corona in Ihrem Verein für den Kinder- und Jugendsport?

Und grundsätzlich gefragt: Welche Strukturen sind mittelfristig in ihrer Existenz bedroht?

Schilz: Möglicherweise wird die Pandemie dazu führen, dass Sportler sich nicht mehr „trauen“ am Sportbetrieb teilzunehmen, ich denke da auch an unsere älteren Mitglieder, was wir als zertifizierter, seniorenfreundlicher Sportverein außerordentlich bedauern würden.