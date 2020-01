Fußball : Eintracht Trier: Auch Geheim-Test gegen Homburg fällt flach

Eintracht Trier Logo. Foto: Verein

Trier Nun also US Esch. Eintracht Trier gastiert am Samstag (16 Uhr, Kunstrasen Esch-Uelzecht) im ersten Testspiel der Wintervorbereitung beim luxemburgischen Zweitligisten. Ursprünglich war ein Duell mit dem Regionalligisten FC Homburg geplant, aus Sicherheitsgründen wurde die im pfälzischen Breitenbach angesetzte Partie aber abgesagt (der TV berichtete).

Zwischenzeitlich wurde versucht, die Partie gegen den FCH als Geheim-Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit doch noch austragen zu können. Die SG Hochwald-Zerf hatte sich als Gastgeber angeboten, sowohl die Eintracht als auch Homburg gaben ihr Okay.

Doch die Gemeinde Zerf als „Hausherr“ des örtlichen Kunstrasens senkte letztlich den Daumen. „Wegen des möglichen Gefahrenpotenzials hat die Gemeinde entschieden, die Partie nicht stattfinden zu lassen“, berichtet Ralf Weinacht, Vorstandsmitglied der SG Hochwald-Zerf.