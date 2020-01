Motorsport : Die Rallye-WM 2020 als Wundertüte

Monte Carlo Neue Schauplätze, einige Fahrerwechsel: Am Donnerstag startet in Monte Carlo eine spannende WM 2020.

Der Weltmeister hat sich einen neuen Arbeitgeber ausgesucht. Der sechsfache Champion wechselt zum Abschied den Hersteller. Und drei neue Läufe in Kenia, Neuseeland und Japan sorgen für Überraschungs-Momente. Die Rallye-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag mit der Rallye Monte Carlo in die neue Saison startet, ist in diesem Jahr eine Wundertüte.