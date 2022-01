Fußball : Eintracht Trier: Der nächste Neue ist da

Trier Der Spitzenreiter der Oberliga-Nordgruppe ist am Dienstagabend in die Wintervorbereitung gestartet. Mit dabei: Dylan Esmel, den der SVE vom Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz unter Vertrag genommen hat.

Fußballerische Ausbildung in der Jugend von Borussia Dortmund, des VfL Bochum und des VfB Stuttgart. Eine feste Größe in der U-17- und U-19-Bundesliga. Dann der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern, wo er in der Saison 2017/18 drei Kurz-Einsätze im Zweitliga-Team verbuchte. Für Offensivallrounder Dylan Esmel schien es schnurstracks nach oben zu gehen. Bis ihn das Verletzungspech ganz böse erwischte. Esmel erlitt im Sommer 2018 beim FCK einen Kreuzbandriss. Kaum war er zurück auf dem Feld - der nächste Kreuzbandriss. Esmel verlor zwei Jahre - zwischen Sommer 2018 und Sommer 2020 machte er kein Spiel.