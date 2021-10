Frauen-Handball-Länderspiele in Trier : Stress für die Aufbauer, Hoffnung für 2025

Hintergrund

Die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft stellte am Donnerstagabend in der Arena Trier gleich zwei Rekorde auf: der 36:10 (17:8)-Erfolg über Griechenland war der deutlichste Sieg einer deutschen Frauennationalmannschaft in der Geschichte der EM-Qualifikation (seit 1994). Und es war wohl auch das erste Mal seit vielen Jahrzehnten, dass eine deutsche Nationalmannschaft nur zwei Gegentore in einer Halbzeit kassierte. So gab es im ersten Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien nur strahlende Gesichter. Beste deutsche Werferinnen waren ausgerechnet drei Rheinland-Pfälzerinnen: Amelie Berger aus Zweibrücken (spielt für Dortmund) mit sieben Toren sowie Marlene Kalf (aus Kandel, spielt für Metzingen) und Meike Schmelzer (aus Mainz, spielt in Bistrita in Rumänien) mit je vier Treffern.

„Ich glaube, das hat es noch nie gegeben“, sagte Amelie Berger: „Ich habe mich sehr gefreut, dass wieder Fans in der Halle waren, darunter auch viele Freunde und die Familie aus der Heimat.“ Es war der achte Sieg im neunten Handball-Länderspiel in der Arena Trier seit deren Eröffnung 2003 und dabei der dritte Erfolg im dritten EM-Qualifikationsspiel einer deutschen Frauenmannschaft – dem am Sonntag gegen Belarus der nächste folgen soll.

Die 518 Fans waren zudem so ziemlich die größte Handballkulisse in Trier seit der Frauen-Weltmeisterschaft 2017, danach gab es nicht mehr viele Zweitligaspiele mit den Trierer Miezen, die so viele Fans anzogen – auch wenn die Veranstalte mit mehr Resonanz gerechnet hatten.

Unter den Augen von einigen ehemaligen Miezen-Spielerinnen wie Jessica Kockler oder Franzi Steil (ehemals Garcia) und einigen Trommlern des Miezen-Fanklubs erzielte Rechtsaußen Berger alle ihre sieben Tore vor der Pause (Halbzeitstand 17:8). Danach lief es wie am Schnürchen, es dauerte zwölf Minuten, bis Griechenland das erste (und zugleich vorletzte) Tor nach dem Wechsel erzielte. Beim 30:10 betrug der Vorsprung erstmals 20 Treffer, da war die Partie schon lange entschieden. Am Ende war es der deutlichste Sieg seit dem 34:8 bei der WM 2019 gegen Australien.

Wer jetzt noch Lust hat, die nächste Torjagd der deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft in Trier zu sehen, hat am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Belarus die zweite Chance. Die Weißrussinnen kamen am ersten Spieltag mit 27:38 bei Weltmeister Niederlande unter die Räder. „Auch wenn sie das erste Spiel deutlich verloren haben, wird das ein ganz anderes Kaliber“, weiß Amelie Berger. „Die packen richtig zu“, meinte auch Bundestrainer Henk Groener, der ein Lob für die Trierer Fans hatte: „Es war toll, wieder eine solche Atmos­phäre zu haben.“ Nach Angaben der Arena waren bis Donnerstagabend rund 480 Tickets für die Partie verkauft. ⇥(BP)