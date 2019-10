Regionaler Handball : Rheinlandliga Männer: Daun rahmt sich die Tabelle ein

Extra: Spielbericht

TuS Daun - HSG Römerwall 34:30 (17:15)

Die Begegnung verlief im ersten Spielabschnitt ausgeglichen, Daun konnte sich nur einmal mit drei Toren beim 14:11 in der 24. Minute absetzen. Zur Pause führten die Eifeler mit 17:15. Bereits vor dem Wechsel verletzten sich Lukas Meyer und Matthis Otto, und so schwanden die Alternativen im Dauner Spiel zusehends. Konzentriert dann der TuS-Start in die zweite Hälfte, in der Jannis Willems die freien Räume auf der Mitteposition nutzte und mit drei Treffern in Folge für einen beruhigenden 20:15-Vorsprung in der 33. Minute sorgte.

TuS: Neis, Lindner und Rode - Tran, Otto, Willems (16/5), Brümmer (4), S. Präder (7), Lißmann (5), Mayer (1), Illigen, Rahn (1)⇥(R.S.)