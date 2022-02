Fußball : Freche Mehringer überraschen Tarforst

Tarforst strauchelt, Mehring obenauf. Nicht nur in dieser Szene wusste Mehrings Winterneuzugang vom Luxemburger Zweitligisten Berdenia Berburg, Christos Karakostas, zu überzeugen. Links sichert sein Teamkollege Alexander Dietz ab. Tarforsts Sturmtank Nicola Rigoni kommt zu spät. Foto: HANS-KRAEMER

Trier-Tarforst Fußball-Rheinlandliga: Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim FSV-Trier Tarforst gelang dem Tabellenvorletzten SV Mehring eine große und sogar verdiente Überraschung. Im ersten Abschnitt waren die Gäste präsenter, spielfreudiger und stellten die Haus­herren vor große Probleme. FSV-Trainer Holger Lemke attestierte seiner Elf mangelnden Mut.

So kann es aus Mehringer Sicht weitergehen: Nach einer bärenstarken ersten Hälfte retteten die Blau-Weißen den Sieg am Samstagabend im zweiten Durchgang über die Zeit und überstanden Tarforster Großchancen durch Patrik Kasel und Nicola Rigoni in der Schlussphase. Mit den im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen drei Punkten sorgte man für eine faustdicke Überraschung und verringerte den Abstand zum rettenden Ufer. Sebastian Dietz und Philipp Basquit, die das Team nach der Trennung von Jan Mombach und Stephan Zwaag zusammen mit dem Spielerrat betreuen, rangen nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Johannes Lescher nach Worten: „Auf einer Skala von eins bis zehn befinden wir uns auf Stufe elf und sind sehr zufrieden. Wir haben eine starke Leistung gezeigt und Tarforst kaum ins Spiel kommen lassen. Unser Lohn war deren Unzufriedenheit.“

Wohl fast alle der 220 Zuschauer hatten sich auf ein einseitiges Derby eingestellt und erwarteten, dass die Hausherren im Kampf um Platz eins nachlegen würden. Doch diesem Druck und dem eigenen Anspruch wurde das von Holger Lemke trainierte Team nicht gerecht. Die erste Hälfte ging klar an den SVM, der engagiert in die Zweikämpfe ging und im Offensivbereich Akzente setzte. Hingegen wirkten die Lemke-Schützlinge gehemmt und verharrten mit vielen Ballverlusten zu lange in einer Winterstarre. Dies nutzten die Gäste aus und schossen in der 24. Minute das Tor des Tages. Dabei war ihnen ein Tarforster Akteur ungewollt behilflich: Winterneuzugang Christos Karakostas brachte einen Freistoß scharf vors Tarforster Tor, wo Ruben Herres den Ball mit den Fußspitzen beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor lenkte. Torwart Johannes München war chancenlos, da er aus kurzer Distanz vom eigenen Mann überrascht wurde.

Der FSV-Schlussmann musste sich zuvor mehrfach auszeichnen und rettete bereits nach 30 Sekunden mit einer Glanztat, als er den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte klärte. Dass von Tarforst offensiv wenig kam, lag mit Sicherheit auch an den acht verletzten Spielern. Doch den größeren Anteil daran hatten die Gäste, die mutig und frech agierten und den Gegner nicht ins Spiel kommen ließen.

Holger Lemke bilanzierte schonungslos: „Wir haben keine gute Leistung gezeigt und uns gerade in der ersten Hälfte den Schneid abkaufen lassen. Dabei waren wir zu nervös und wurden aggressiv von Mehring angelaufen. Kompliment an bissige Mehringer, gegen die wir kein Mittel gefunden haben.“ Zudem hätten sich zu viele Spieler versteckt und ängstlich agiert.

Philipp Hahn kam nach einer Ecke erst in der 30. Minute zu einer Chance für den FSV. Nach dem Seitenwechsel und der Hereinnahme von Angreifer Kasel wurden die Angriffsbemühungen der Hausherren konsequenter. Der 35-Jährige setzte sich mit zwei Direktabnahmen technisch gekonnt in Szene, die ihr Ziel knapp verfehlten. Während die Mehringer über Konter gefährlich blieben, ärgerte sich Tarforsts Noah Schuch nach einer vergebenen Doppelchance, die den Ausgleich hätte bedeuten müssen. Der starke SVM-Torwart Philipp Basquit parierte prächtig (88.). „Mit Fabio Fuhs haben wir einen Dreh- und Angelpunkt gut aus dem Spiel genommen und am Ende mit Glück die Null halten können“, bilanzierten das Duo Basquit/Dietz. Sie verteilten ein Sonderlob an Eliah Dick (bearbeitete Fuhs erfolgreich), Neuzugang Karakostas und Maximilian Hoffmann (gegen Rashidi)

FSV Trier-Tarforst – SV Mehring 0:1 (0:1)

Tarforst: München – Weber, Rashidi, Fuhs (56. Habbouchi), E. Heitkötter, Herres (70. Schuch), B. Heitkötter, Hahn (46. Kasel), Ziewers (85. Mühlen), Decker, Rigoni.

Mehring: Basquit – Hoffmann, Witz, Schömann, Dick (85. Schütz), Mennicke, A. Dietz, Karakostas, Cornelissen, Diederich (64. Monzel), Morlaye (90.+4 Wagner).

Schiedsrichter: Johannes Lescher (Laufeld)

Zuschauer: 220