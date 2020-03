Rollstuhlbasketball : Abstiegsrunde: Dolphins Trier mit Heimspiel-Doppelpack 

Zum Saisonstart verlor Zwickau mit 66:79 in Trier – dabei wehrten sich die Sachsen tapfer. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Heimspiel-Doppelpack für die Doneck Dolphins Trier: Ganz knapp hat der Rollstuhlbasketball-Bundesligist in dieser Saison die Playoffs verpasst – mit der Konsequenz, dass das Team um Spielertrainer Dirk Passiwan nun erstmals in den Playdowns ran muss.

Die Abstiegssorgen halten sich aber in engen Grenzen: Mit zwölf Punkten Vorgabe gehen die Trierer in die Runde mit je zwei Spielen gegen Zwickau, München und die Roller Bulls.

Am Wochenende können die Dolphins die Lage noch weiter verbessern: Am heutigen Samstag gastiert im ersten Playdown-Spiel Zwickau in der Uni-Halle (18 Uhr).