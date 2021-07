Essen : Test bei den Schweren, DM-Titel bei den Leichten

Der Trierer Johann Theis (rechts) siegte zusammen mit Tobias Böhm aus Mainz bei den Deutschen U-19-Ruder-Meisterschaften in Essen im Leichtgewichts-Doppelzweier. Foto: Benedikt Schwarz

Essen Johann Kleis vom RV Treviris Trier gewinnt zweimal bei den Deutschen Ruder-Meisterschaften des Nachwuchses in Essen. Katharina Bauers U-23-Achter siegt beim WM-Test.

(teu) Benedikt Schwarz konnte nur kurz verständnislos mit dem Kopf schütteln. Viel Zeit sich über volle EM-Fußballstadien zu wundern hatte der rheinland-pfälzische Landestrainer der Ruderer während der Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften in Essen nicht. „Jeden Abend mussten wir irgendwo einen Test organisieren“, erzählt der 33-Jährige. Ein negatives Resultat war Voraussetzung, um am nächsten Tag wieder auf den Regattaplatz zu gelangen, auf dem außerdem Maskenpflicht herrschte. Der Kontrast zu den Fußballtempeln in London, St. Petersburg oder Bukarest konnte kaum größer sein.