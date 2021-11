Fußball : „Nachlegen“ ist das Zauberwort

Salmrohr Fußball-Oberligist FSV Salmrohr will Auswärtsdreier mit Sieg gegen FCK II vergolden.

Fünf Mal gewann der FSV Salmrohr in der laufenden Fußball-Oberliga-Saison bereits auf fremden Plätzen – kein einziges Mal gelang es dem Team von Trainer Lars Schäfer danach, daheim in Form eines Dreiers nachzulegen. „Jede Serie geht mal zu Ende. Die Jungs wissen, wie wichtig es wäre, jetzt wieder erfolgreich zu sein. Sie müssen die Gier besitzen, einen weiteren Sieg folgen zu lassen“, schwört der FSV-Coach seine Spieler auf das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II (Samstag, 14.30 Uhr, Salmtalstadion) ein.

Was Schäfer diesmal besonders optimistisch macht: Der Drittliga-U21 schreibt er einen ähnlichen Spielstil („Technisch stark, mit vielen flachen Pässen.“) wie dem jüngsten Gegner FC Karbach zu. Dort siegte Salmrohr inmitten der Englischen Wochen trotz 0:1-Rückstands noch mit 4:1. „Von daher war unser Spiel am Mittwoch in gewisser Weise eine gute Vorbereitung auf Samstag“, sagt Schäfer.