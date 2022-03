Trier : Jedermannturnier: Die besondere Sporterfahrung im Rollstuhl

Trier Menschen ohne Behinderung sollen Basketball aus einer ganz anderen Perspektive erleben: Dolphins laden wieder zu ihrem beliebten Turnier ein.

Nach zwei Jahren Corona-Pause veranstalten die Doneck Dolphins Trier am Pfingstwochenende (4./5. Juni) in der Sporthalle am Mäusheckerweg die elfte Auflage des Jedermannturniers. Eingeladen sind hierzu in erster Linie Menschen ohne Behinderung. Ihnen soll so die Möglichkeit geboten werden, eine besondere Sporterfahrung zu machen. Mit vieI Spaß und Action sollen sie den Rollstuhl als Sportgerät kennenlernen und Basketball aus einer ganz neuen Perspektive erleben.