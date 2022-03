Fußball : Regelfest in die heiße Phase der Saison starten

Region Gelb bei absichtlichem Handspiel? Muss der Ball beim Freistoß freigegeben werden? Der TV klärt Regelfragen auf.

Es gibt nur wenige Situationen, in denen der Pfiff des Schiedsrichters laut Regelwerk zwingend vorgeschrieben ist: beispielsweise zum Anstoß oder zum Strafstoß, aber auch nach der Behandlung eines Spielers, nach einer Auswechslung, nach dem Aussprechen einer Karte oder – und das ist in diesem Zusammenhang entscheidend – wenn der Schiedsrichter bei einem Freistoß in Strafraumnähe die Mauer stellen möchte. Dann teilt der Schiedsrichter dem Freistoß-Schützen in der Regel persönlich mit, dass dieser erst schießen darf, sobald der Unparteiische gepfiffen hat. Andersherum bedeutet das aber auch: Solange der Schiedsrichter die Freistoßausführung nicht blockiert hat, darf der Freistoßschütze auch schon sofort aufs Tor schießen. Der Torhüter sollte also genau im Blick haben, ob der Ball gesperrt ist oder nicht – sonst landet dieser möglicherweise plötzlich im Tor, weil der Keeper gerade noch damit beschäftigt war, seine Verteidiger richtig zu positionieren.