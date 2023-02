TV-Sportlerwahl-Gala : „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“

Der Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in Trier bot den festlichen Rahmen für die TV-Sportlerwahl-Gala.

Trier Bei der Preisverleihung im Kurfürstlichen Palais in Trier werden die Besten des Jahres 2022 geehrt. Wer modischer Trendsetter ist – und für wen der Sieg als Trostpflaster taugt.

Er erschien in feinem, blauen Zwirn, dazu mit schicker roter Fliege und feschen Sneakern: Nicht nur kleidungs-technisch lag Ausdauer-Athlet Jens Roth weit vorne. Zum vierten Mal wurde der Deutsche Cross-Triathlon-Meister zum regionalen Sportler des Jahres gekürt.

Einer Vorahnung war die Auswahl seines Dresses für die TV-Sportlerwahl-Gala im Kurfürstlichen Palais in Trier aber nicht geschuldet. „Mittlerweile sehe ich es so, dass man die Feste feiern muss, wie sie fallen. Der jetzige Sportlerwahl-Titel bedeutet mir mit meinem ersten am meisten. Ich bin aus einer Verletzungsserie rausgekommen. Für mich war wichtig, unbedingt nochmal den Deutschen Meistertitel zu gewinnen“, frohlockte Roth.

Gala-Sprüche „Nur Sprinten wäre langweilig“ Nachwuchsathlet Alexander Studert von der LG Bernkastel-Wittlich zur Frage, warum er als Sprinter den Umweg über Hürden nimmt. „Sechs“ Jonah Telle vom TVG Baskets Trier, dem Nachwuchsteam des Jahres, zur Frage, wie viele Spieler aus der Mannschaft später mal bei den Profis der Gladiators Trier landen. „Wir sind keine asozialen, tätowierten Kämpfer“ Kickbox-Bundestrainer Sascha Baschin von der Kampfsport-Akademie Trier/Föhren räumte mit Vorurteilen gegenüber dem Kampfsport auf, der stattdessen nicht nur vielfältige Wettbewerbe bietet, sondern auch in Schulungen zur Gewaltprävention eingesetzt wird. „Wir wissen jeden Morgen nicht, wo wir hinmüssen“ Motorsportler Dennis Zenz aus Klausen zu den Herausforderungen einer Wüsten-Rallye, bei der die Navigation im ,Nirgendwo‘ zentral ist. „Hier ist die Frauenquote ,übererfüllt‘. Das zeigt, dass die Senioren-Sportlerinnen ihren Mann stehen“ Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro mit einem Augenzwinkern zur Tatsache, dass vier der fünf Nominierten in der Kategorie der Seniorensportler weiblich waren. „Ich habe absolut keinen Zweifel, dass wir den Klassenerhalt schaffen“ Simon Maurer, Kapitän von Fußball-Regionalligist Eintracht Trier

Eine erneute Verletzung hat dagegen Naemi Breier zu verkraften. Die Fußball-Schiedsrichterin, die in der Frauen-Bundesliga und Herren-Regionalliga pfeift, muss nach einer kürzlich erlittenen bösen Blessur am rechten Sprunggelenk für den Rest der Saison pausieren – und das, wo es zuletzt auf der Karriereleiter doch so steil nach oben ging. Mit klarem Votum entschied die Unparteiische die Wahl zur Sportlerin des Jahres für sich – und sie widmete den Titel der gesamten Referee-Gilde vor Ort: „Nicht jeder möchte Schiedsrichter werden. Wir sind häufig Kritik ausgesetzt. Da ist dieser Titel eine Werbung für uns. Die Ehrung dient dazu, alle Unparteiischen in den Fokus zu rücken – auch als Ansporn für die jungen Schiedsrichter.“

Voll wurde es auf der Bühne bei der Ehrung der Nachwuchsmannschaften des Jahres (unten).

Die beiden Titelverteidiger HSG Wittlich (Mannschaft des Jahres) und Marc Kowalinski (Trainer des Jahres) freuten sich über die Konstantin-Preise ebenso wie die sechs neuen Sieger im Vergleich zum Vorjahr – doch die Endplatzierungen sind bei der TV-Sportlerwahl auch bei der 17. Auflage nicht das Nonplusultra gewesen. „Dabei gewesen zu sein ist wichtiger als die Frage, ob ich auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten oder fünften Platz gelandet bin. Die Kunst bei der Sportlerwahl ist es, überhaupt in die Endauswahl zu kommen. Wer bei uns ,klein‘ anfängt, hat die Chance, ein Großer zu werden“, sagte Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro, Präsident des Ironman-Clubs Trier. Diesen Leitgedanken füllten die Nominierten bei der Ehrung auch mit Leben. So sagte etwa die zur Seniorensportlerin des Jahres gewählte Leichtathletin Yvonne Engel vom LT Schweich: „Ich bin super happy über meinen ersten Platz. Aber jeder kann hier heute Abend sehr stolz auf sich sein.“

Der Ironman-Club Trier richtet federführend in Zusammenarbeit mit dem Trierischen Volksfreund und der Europäischen Sportakademie die regionale Sportlerwahl aus, bei der die Bevölkerung mit ihren Stimmen über die Sieger entscheidet. Partner sind die Bitburger Braugruppe, die Sparkassen der Region und Sport Simons.

Schick, schick: Nicht nur Jens Roth und Rebecca Bierbrauer hatten sich für die Gala hübsch gemacht.

Als Gala-Moderator Björn Pazen die Zahl von 43.701 abgegebenen Einzelstimmen für die Nominierten des Jahres 2022 nannte, ging ein Raunen durch Publikum – gefolgt von einem dicken Applaus. Die Resonanz – ein Beleg für die Wertigkeit der Abstimmung.

„Ich bin total happy, mal wieder hier sein zu können": Radprofi Miguel Heidemann, hier im Interview mit Moderator Björn Pazen, war in der Vergangenheit bei der Gala mehrmals aus Trainingsgründen verhindert.

Der Abend im Kurfürstlichen Palais bot den Nominierten genug Gelegenheiten, um das private (digitale) Fotoalbum aufzufüllen.

Pianist Stefan Frenster sorgte für die musikalische Untermalung der TV-Sportlerwahl-Gala.

Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro, Präsident des Ironman-Clubs Trier, führte mit Björn Pazen durch den Abend.