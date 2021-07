Schwimmen : Olympia: Celine Rieder aus Wittlich zahlt Lehrgeld

Der Blick auf die Anzeigetafel verheißt für Celine Rieder nichts Gutes. Im Vorlauf über 1500 Meter Freistil blieb die Wittlicherin deutlich über ihrer Bestzeit. Foto: dpa/Michael Kappeler

Wittlich/Tokio Die aus Wittlich stammende Schwimmerin Celine Rieder wollte bei ihrer Premiere bei Olympischen Spielen Erfahrungen sammeln. Das hat sie getan – es sind allerdings sehr bittere geworden.

In ihrem Vorlauf über 1500 Meter Freistil kam die 20-Jährige vom Start weg überhaupt nicht auf Touren. Nach 16:32,57 Minuten schlug sie als Siebte und damit Vorletzte in ihrem Lauf an – Rieder blieb damit 23,5 Sekunden über ihrer Bestzeit auf dieser Strecke. Unter allen Starterinnen blieb nur Rang 27 – eine Enttäuschung für die Schwimmerin, die für die Neckarsulmer Schwimm-Union startet und einst beim PSV Wengerohr und beim SSV Trier erste Erfolge gefeiert hatte.

Mit Bundestrainer Bernd Berkhahn geht’s nun an die Aufarbeitung des Rennens, in dem Rieder das Finale klar verpasste. Und es gilt, den Blick nach vorne zu richten. Rieder wird an den Bundesstützpunkt in Magdeburg wechseln – und das Jahr 2024 in den Fokus nehmen. Dann, bei den Olympischen Spielen in Paris, will Rieder richtig angreifen.

Extra Trainer flippt aus: Jubel-Video wird zum Hit Viel ausgelassener kann man seine Freude nicht zeigen: Nach dem Olympiasieg der Australierin Ariarne Titmus im Schwimm-Rennen über 400 Meter Freistil flippte deren Trainer Dean Boxall völlig aus. Der Coach stürmte brüllend über den Tribünengang im Tokyo Aquatics Centre und rüttelte an der Absperrung. Videos der Aktion machten schon wenige Minuten nach dem Rennen im Internet die Runde. Auch in der Halle in der japanischen Hauptstadt wurde die Szene auf den großen Videowänden immer wieder gezeigt. Titmus und US-Superstar Katie Ledecky hatten sich ein spektakuläres Duell um Gold geliefert. Ledecky lag zwischenzeitlich schon vermeintlich souverän in Führung, doch Titmus holte furios auf und siegte. Für die 20-Jährige war es die erste Olympiamedaille der Karriere. Die Magdeburgerin Isabell Gose belegte in dem Finale den sechsten Platz. ⇥(dpa)