Garten : Schnittmaßnahmen an Steinobst

Schnittmaßnahmen an Steinobst

Obstbaumschnitt ist ein schwieriges Thema. Jeder kennt die fantastisch schematischen Zeichnungen, auf denen man sofort erkennt, welcher Ast wo entfernt werden muss, um der Krone wieder genügend Luft und Licht zu geben.

Steht man dann vor dem konfusen Astgewirr eines leibhaftigen Zwetschgenbaums sieht es weit weniger eindeutig aus. Zum Glück muss man Zwetschgen- und Pflaumenbäume meist gar nicht schneiden. Will man das Steinobst doch einmal verjüngen, raten die Experten, schon zur Ernte oder bis Ende Oktober behutsam einzugreifen. Gerade bei Altbäumen könne man nicht einfach drauflos schneiden. Man muss die Sache vorsichtig angehen. Der aufrechte Leitast und seine Konkurrenz in der Mitte stehen meist zu dicht. Hier gilt es Stück für Stück über mehrere Jahre auszulichten. Schneidet man zu viel weg, fehlt im folgenden Jahr Blattmasse, die den Baum versorgt. Das Gleiche gilt für Mirabellenbäume. Sauerkirschen waren mit dem Schnitt schon im Spätsommer und frühen Herbst dran. Von Süßkirschen heißt es, man solle sie zur Ernte oder gleich danach beschneiden. Hintergrund ist der Wunsch, möglichst handliche Bäume zu erziehen, die sich gut beernten lassen, was bei einem ausgewachsenen Kirschbaum einigermaßen utopisch klingt. Der Sommerschnitt soll die Pflanze schwächen.