Suche mit Hubschrauberstaffel : 86-Jähriger Mann aus Herforst vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bitburg In Herforst wird ein 86-jähriger demenzkranker Mann vermisst. Jakob Palgen ist seit Samstag, 7. Dezember, seit etwa 6.30 Uhr verschwunden.

Der Vermisste leidet an beginnender Demenz und ist orientierungslos.

Laut Polizei ist der Mann mit seiner Mercedes A-Klasse in der Farbe schwarz in unbekannte Richtung unterwegs. Das Auto hat ein Bitburger Kennzeichen.

Die Feuerwehr Herforst und die Polizei suchen in Herforst, Speicher und den umliegenden Dörfern nach dem Vermissten. Mittlerweile ist auch die Polizei-Hubschrauberstaffel im Einsatz.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-9685-10 oder per E-Mail an pibitburg@polizei.rlp.de wenden.