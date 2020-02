Greimerath Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchsversuch in der Nacht zum Samstag in Greimerath (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell).

Nach bisherigen Ermittlungen versuchten Unbekannte, sich Zugang zu einem Anwesen des Betreuten Wohnens in der Hauptstraße in Greimerath zu verschaffen. Trotz mehrerer Hebelversuche an einer Außentür des Gebäudes konnte(n) der oder die Täter nicht in das Gebäude eindringen. An der Außentür entstand Sachschaden.