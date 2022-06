Blaulicht : Feuerwehr löscht erneut bei Grünschnittstelle in Reinsfeld

Feuerwehr löscht erneut bei Grünschnittstelle in Reinsfeld

Reinsfeld Am frühen Montagmorgen rückte die Feuerwehr zur Grünschnittsammelstelle in Reinsfeld aus. Dort war erneut ein Feuer ausgebrochen.

Am Montag dem 20. Juni 2022. gegen 00.13 Uhr, kam es an der Grünschnittanlage in Reinsfeld erneut zu einem Brand mit starker Flammenbildung und Rauchentwicklung, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Reinsfeld war mit drei Löschfahrzeugen und insgesamt 15 Kräften im Einsatz.