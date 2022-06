Blaulicht : Feuerwehr löscht in Grünsammelstelle Reinsfeld (Update, Bilder)

Foto: TV/Agentur Siko 23 Bilder Feuer in Grünsammelstelle Reinsfeld

Reinsfeld Am späten Dienstagabend rückten die Feuerwehren aus Hermeskeil und Reinsfeld zur Grünsammelstelle in Reinsfeld aus. Was passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko und TV REDAKTION

Am späten Dienstagabend nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr zur Grünsammelstelle in Reinsfeld gerufen. Dort war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mit mehreren Rohren und von der Drehleiter aus bekämpften die Wehrleute das Feuer.

Mehrere Kubikmeter Grünabfall waren am Brennen. Nach einiger Zeit hatten sie den Brand unter Kontrolle bringen können. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Hermeskeil sowie die Feuerwehren aus Reinsfeld, Beuren und Hermeskeil mit insgesamt 47 Einsatzkräften und vier Löschfahrzeugen.